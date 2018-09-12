Южная Корея предложит КНДР совместно провести Олимпиаду — 2032

Сеул, , 14:55 — REGNUM Южная Корея предложит КНДР совместно провести летние Олимпийские игры 2032 года на третьем межкорейском саммите, проведение которого запланировано на следующей неделе в Пхеньяне. Об этом, как передает агентство France Presse, заявил 12 сентября министр спорта Южной Кореи.

Министр спорта будет сопровождать президента Южной Кореи Мун Чже Ина в северокорейскую столицу во вторник, 18 сентября.

«Я хочу сделать это предложение в качестве знака мира. Сеул и Пхеньян проведут игры вместе», — добавил министр спорта.

Южная Корея и КНДР уже обсуждали возможность совместного проведения летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, но переговоры потерпели неудачу.

Север и Юг также создали свою первую объединенную олимпийскую команду хоккеистов на зимних Олимпийских играх, прошедших в феврале 2017 года в Южной Корее.

Напомним, межкорейский саммит пройдёт с 18 по 20 сентября в столице КНДР. В нем примет участие южнокорейская делегация из 200 человек.