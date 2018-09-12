В Японии не поддержали предложение Путина о мирном договоре без условий

Токио, , 14:50 — REGNUM Правительство Японии придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, подразумевающей разрешение территориальных споров, заявил 12 сентября генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, сообщает Sankei.

По его словам, он не уверен, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин успели обсудить соответствующее предложение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении (северных) островов и заключению мирного договора», — заявил Суга.

Напомним, 12 сентября Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, предложил Японии заключить мирный договор до конца текущего года «без всяких предварительных условий».

Отметим, что после окончания Второй мировой войны Япония не подписала мирный договор с СССР, поставив условием передачу ей островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В свою очередь Москва заявляет, что принадлежность южных Курил России пересмотру не подлежит.

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