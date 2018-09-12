Геннадий Онищенко: Украина строит лабораторию могущественнее, чем Лугара

Москва, , 14:46 — REGNUM Россия окружена американскими лабораториями, и Лугара, расположенная на территории Грузии, выполняет среди них головную функцию. Об этом 12 сентября заявил депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко. Он выступил экспертом в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, 11 сентября генерал, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал об опытах над людьми, которые могут проводиться в грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси.

«Эту лабораторию я знаю с рождения, когда ее еще строили. Это военная лаборатория», — отметил Онищенко.

Он сообщил, что американцы построили вокруг России на территории соседних государств немало похожих объектов.

«Слайд, который тут показывают, — мой старый слайд. Он устарел и не совсем точный. Лабораторий стало больше. Та, грузинская, выполняет головную функцию над этими лабораториями, поскольку укомплектована самыми квалифицированными кадрами. Украина только начинает строить более могущественную лабораторию под Белгородом, в Харьковской области между Харьковом и Белгородом. А все, что там про Украину написано, это наши бывшие советские гражданские лаборатории, которые переоборудовали, модернизировали, но это все мелочь. А вот эта грузинская лаборатория — очень серьезное инженерное сооружение, которое позволяет работать с самыми опасными вирусами первой и второй группы. То, что, по словам Гиоргадзе, 32 человека умерли — это прямое нарушение протокола. Видимо, та вакцина, о которой он говорит, испытывалась, не пройдя доклинических испытаний. Два должно быть теста — безопасность и имунногенный. Если люди умерли, значит они сэкономили на белых мышах. Вернее, грузинские граждане им лучше подходят, чем белые мыши. Поэтому они и умерли. Но это не главная задача этих лабораторий. Главная задача — это мы, Россия», — сказал депутат ГД.