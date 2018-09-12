Кандидаты в президенты Украины игнорируют работу в Раде — эксперты

Киев, , 14:52 — REGNUM Подавляющее большинство кандидатов в президенты Украины не участвуют в работе парламента страны, и не посещают заседания его комитетов, сообщило 12 сентября издание «Украинская правда» со ссылкой на данные организации «Комитет избирателей Украины».

Комитет избирателей проанализировал работу 14 народных депутатов, которые либо изъявили желание баллотироваться в президенты Украины, либо их участие ожидаемо.

«Политики в основном демонстрируют низкую эффективность работы в ВР. Так, 10 из 14 кандидатов игнорируют парламентские голосования, 7 политиков ни разу не посетили заседания своего комитета во время последней сессии», — сказано в сообщении.

Нынешний лидер опросов Юлия Тимошенко пропустила 21% пленарных заседаний, 89% голосований и вообще не ходила на заседания комитета. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко не был на 13% заседаний Рады, пропустил 54% голосований и 67% заседаний комитета. Оппозиционный кандидат Юрий Бойко пропустил 1% заседаний парламента, не голосовал в 93% случаев и не посещал заседания комитета.

«Продуктивность работы отдельных политиков фактически является нулевой. Тимошенко зарегистрировала 14 законопроектов и постановлений (из них принято пять). Ляшко — 32 (принято 12), Бойко — 10 (принят один)», — отметили в Комитете избирателей.

Ранее в Комитете избирателей проанализировали качество законов, предлагаемых украинскими парламентариями. Две трети из них были признаны некачественными.

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