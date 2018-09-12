Путин рассказал, что нужно РФ для расширения транспортных магистралей

Владивосток, , 14:41 — REGNUM Российской Федерации нужны «прочные связи» с соседними государствами, чтобы расширять транспортные магистрали на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

По его словам, российской стороне для того, чтобы «гарантировать объем перевозок», следует укреплять сотрудничество с Китаем, Японией, Южной Кореей и Монголией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЭФ проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 г.

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