Лавров: односторонности США в новом миропорядке нет места

Владивосток, , 14:35 — REGNUM Монополярная и биполярная модель мира доказали свою неэффективность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на одной из секций Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Формируется другой миропорядок по сравнению с тем, в котором привыкли действовать США по своему усмотрению и не встречали противодействия», — заявил министр на сессии «Молодежное дипломатическое сотрудничество со странами АТР: перспективы развития», отметив, что это время бесследно проходит, уступая многополярному миру.

По его словам, Китай уже уверенно отнимает пальму экономического лидерства у США, а вслед за ним готовятся обогнать их Индия и Латинская Америка, показывая свой голос и идентичность.

Кроме того, очевидные процессы идут и в Африке, которые свидетельствуют о том, что и этот континент начинает осознавать свою значимость, не желая быть просто территорией, где западные державы делят ресурсы, не считаясь с интересами этих стран.

Напомним, что Лавров на этом мероприятии также рассказал об «отравленных» отношениях между США и Россией, что особенно отягощается односторонними действиями США против России. США, однако, при этом забывают, что с рядом угроз можно бороться только сообща.

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