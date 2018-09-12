Мэр Новосибирска предложил главам районов прокатить инвалидную коляску

Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил главе Первомайского района Виталию Новосёлову самому прокатить инвалидную коляску, чтобы понять насколько удобно или неудобно были обустроены пандусы при выполнении капитального ремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пандусы должны соответствовать ГОСТу — наклон и поребрик. Если угол наклона высокий — для колясочников это непреодолимое препятствие. Люди в социальных сетях жалуются на ул. Первомайскую. Возьми кого-нибудь для контроля или сам бери коляску и кати её», — сказал Локоть на еженедельном совещании с главами районов, обращаясь к Виталию Новосёлову. Его слоова приводит Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При этом мэр Новосибирска подчеркнул, что это требование касается всех объектов капитального ремонта во всех районах города.

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский ИА REGNUM подтвердил правдивость приведённой цитаты градоначальника.

Отметим, что в Новосибирске постепенно создаётся доступная среда для маломобильных жителей города, в том числе для ветеранов и инвалидов. Работы ведутся в рамках разработанной «дорожной карты». Тем временем сами маломобильные горожане отмечают, что среда доступная создаётся, но не системно, на каких-то отдельно взятых участках, а потому Новосибирск по-прежнему остаётся таким же неудобным для передвижения на тех же колясках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в Новосибирске сервис «Мобильный Online» сайта Центра управления городским автоэлектротранспортом начал показывать низкопольные и оборудованные аппарелями транспортные средства. Но как рассказала новосибирский общественный деятель Ольга Стволова, которая передвигается на коляске, «если предъявлять высокие требования», то пользоваться с комфортом общественным транспортом в Новосибирске очень неудобно.

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