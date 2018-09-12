Ростовская область сменит представительство в Совфеде РФ

Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Как и предполагалось, после сентябрьских выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва в Совете Федерации, вероятно, сменится сенатор от Донского региона. Членом Совфеда может стать Ирина Рукавишникова, победившая по итогам единого дня голосования как лидер Аксайской региональной группы №18 партии «Единая Россия».

Кандидатуру на должность члена Совета Федерации — представителя от донского парламента должны предложить сегодня, 12 сентября, на заседании члены регионального политсовета «Единой России».

«Заседание политсовета состоится в 16:00», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения правящей партии.

Предполагается, что на голосование будут выдвинуты две кандидатуры: Ирина Рукавишникова и заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, также избранный депутатом донского парламента шестого созыва в единый день голосования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что в случае, если Рукавишникова будет выдвинута на пост сенатора, ей придется сдать депутатский мандат. ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время интересы Ростовской области в верхней палате парламента отстаивают сенаторы Леонид Тягачёв и Евгений Бушмин.