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Боевики из провинции Идлиб угрожают президенту Турции Эрдогану

Политика

Боевики, оккупирующие провинцию, обещают напасть на приграничный турецкий город в случае сдачи Идлиба Дамаску

Боевики из провинции Идлиб угрожают президенту Турции Эрдогану
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
С ножом к горлу

Дамаск, 12 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает об угрозе, которая поступила в адрес президента Турции Эрдогана. Видео с угрозой размещено в социальных сетях.

Боевик из неустановленной группировки, дислоцированной в сирийской провинции Идлиб, выступил с угрозой президенту Турции Эрдогану, предупредив, что боевики на северо-западе Сирии выкопали туннель, протянувшийся в турецкую провинцию Хатай.

В ходе своего выступления исламист пояснил, что в случае, если Эрдоган «продаст Идлиб», боевики будут использовать тоннель для перехода в Турцию, чтобы осуществлять нападения на мирных жителей и силовиков. Боевик говорит, что выстроенная стена им не помешает, и они «смогут оказаться в турецком городе Рейханли через два часа».

Видео было опубликовано всего через несколько дней после трехстороннего саммита в Тегеране, на котором присутствовали Президент России Владимир Путин и его иранские и турецкие коллеги, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе в преддверии предстоящего наступления сирийской армии.

Поскольку Сирийская армия продолжает накапливать войска и военную технику в южной части провинции Идлиб, боевики, оккупирующие провинцию, похоже, начинают паниковать, предупреждая Анкару о последствиях решения по сдаче Идлиба официальному Дамаску.

Хотя присутствие турецких сил в Идлибе может осложнить планы Дамаска по возвращению провинции, и есть риск прямого военного противостояния между Турцией и Сирией, сирийское правительство настаивает на том, что освободит Идлиб, даже если Эрдоган не выведет турецкие войска.

Этот район является последним крупным бастионом для боевиков, не связанных с Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США, и его освобождение правительственными войсками еще больше укрепит победу сирийского правительства над террористами и обеспечит выживание Сирии как светского государства.

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Война в Сирии
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