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Дуэлянты подпадут под Уголовный кодекс — Крашенинников

Политика

В Госдуму внесен Дуэльный кодекс

Дуэлянты подпадут под Уголовный кодекс — Крашенинников
Цитата из х/ф «Евгений Онегин». Реж. Роман Тихомиров. 1958. СССР
Дуэлянт

Москва, 12 сентября 2018, 14:27 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил, что дуэль по нынешнему закону — покушение на убийство, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Дуэли были запрещены ещё императором, как известно. Сейчас — это покушение на убийство, если не убили, или убийство, если убили», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), напомнив, что вопрос урегулирован в Уголовном кодексе.

Дуэльный кодекс внес в Госдуму депутат Сергей Иванов.

В видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в «отбивную».

Читайте ранее в этом сюжете: Дуэльный кодекс РФ внесен в Госдуму

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