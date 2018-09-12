В Танзании депутатам запретили носить накладные ресницы

Додома, , 14:24 — REGNUM Спикер парламента Танзании Иов Ндугай запретил женщинам-депутатам находиться в здании с накладными ресницами и искусственными ногтями, сообщает портал Breitbart.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после выступления министра здравоохранения страны Фаустина Ндугулиле, который заявил, что эти аксессуары могут нанести вред здоровью. По его данным, в больницы Танзании обратились порядка 700 женщин с осложнениями, которые были вызваны искусственными ресницами.

Напомним, ранее президент Танзании Джон Магуфули посоветовал гражданам страны отказаться от контрацепции, так как государству нужны новые люди.

Причиной подобного заявления со стороны президента стал его опыт, полученный от посещения стран Евросоюза, где в результате низкой рождаемости продолжается сокращение и старение населения.

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