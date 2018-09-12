Абэ объяснил, в чем заключена национальная идентичность Японии

Владивосток, , 14:23 — REGNUM Национальная идентичность Японии заключается в том, чтобы быть «дот-коннектором» — соединителем людей и экономических систем стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке председатель японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам премьер-министра Японии, он хотел бы «заложить краеугольный камень дружбы» в регионе. Абэ также подчеркнул, что он хотел бы наладить хорошие межгосударственные отношения с Китаем, до недавнего времени находившиеся в плачевном состоянии.

«Мы живем в такую эпоху, когда соединение не связанных мировых точек производит добавленную стоимость», — сказал он.

Глава правительства Японии сообщил, что у него запланировано посещение Китая в 2018 году — в рамках 40-летия заключения договора о мире и дружбе.

«Я также хотел бы пригласить в Японию председателя (КНР) Си Цзиньпина», — добавил Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября японский премьер-министр Синдзо Абэ на пленарном заседании ВЭФ заявил, что экспертам необходимо тщательно изучить возможности экономической рентабельности проекта моста между Сахалином и Японией.

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