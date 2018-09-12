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Косачёв разъяснил значение договора с Японией без предварительных условий

Политика

Путин предложил заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий

Косачёв разъяснил значение договора с Японией без предварительных условий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Москва, 12 сентября 2018, 14:06 — REGNUM  Предложение Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года выглядит сенсацией, однако оно, прежде всего, отражает состояние двусторонних отношений, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Парламентарий также уточнил значение слов президента — «без всяких предварительных условий».

«Это означает — перестать привязывать устранение исторического анахронизма — отсутствие формального мира между крупнейшими державами АТР — к территориальному спору между ними», — написал Косачев в соцсети.

Сенатор считает главным, чтобы «политические спекулянты с обеих сторон не похоронили этот уникальный шанс, почву для которого очень бережно создавали оба лидера все последние годы».

"В 1956 году такой шанс был упущен именно из-за японской позиции «все или ничего». Сегодня наш диалог имеет качественно иной характер, а потому есть основания рассчитывать на развязки и в этом, доселе считавшемся безнадежном, вопросе», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.

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Мирный договор между Россией и Японией
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