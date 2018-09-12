Москва, , 13:59 — REGNUM В Госдуме возмущены предложением Минтруда снизить минимальную пенсию и приводят цифры, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября. На сайте ведомства размещен проект закона, согласно которому прожиточный минимум для расчета пенсии будет считаться не ежеквартально по мере изменения цен, а по факту прожиточного минимума во 2-м квартале предыдущего года.

«Анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах Российской Федерации показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. В 14 субъектах Российской Федерации установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше», — приводятся аргументы.

В Госдуме возмущены инициативой Минтруда.

«Возьмем конкретный пример, Астраханскую область. Во втором квартале 2016 года прожиточный минимум составлял 7220 руб., а в среднем по 2017 году — 7561 руб. Разница ежемесячно 341 рубль или по году 4091 руб.», — привел цифры депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).