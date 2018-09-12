Врио главы ДНР Пушилин нашел себе замену в Минске

Донецк, , 13:51 — REGNUM Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова стала представителем республике в Трехсторонней контактной группе в Минске, сообщает 12 августа «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, Никонорова была назначена на должность указом врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Ранее республику в Минске представлял Пушилин, а Никонорова была представителем ДНР в политической подгруппе.

Напомним, 31 августа в ДНР был убит глава республики Александр Захарченко. После него исполняющим обязанности главы республики стал заместитель главы совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, однако вскоре его сняли с должности, а новым врио главы ДНР стал глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.