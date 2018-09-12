Среда, 12 Сентября 2018 года
15:28:56 МСК

Врио главы ДНР Пушилин нашел себе замену в Минске

Политика

Никонорова ранее представляла республику в политической подгруппе

Донецк, 12 сентября 2018, 13:51 — REGNUM  Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова стала представителем республике в Трехсторонней контактной группе в Минске, сообщает 12 августа «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, Никонорова была назначена на должность указом врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Ранее республику в Минске представлял Пушилин, а Никонорова была представителем ДНР в политической подгруппе.

Напомним, 31 августа в ДНР был убит глава республики Александр Захарченко. После него исполняющим обязанности главы республики стал заместитель главы совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, однако вскоре его сняли с должности, а новым врио главы ДНР стал глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить