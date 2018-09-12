«Больше уважения к Евросоюзу»: Юнкер вспомнил начало Первой мировой войны

Вена, , 13:34 — REGNUM К неожиданному началу Первой мировой войны в 1914 году обратился президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своей речи о состоянии ЕС перед Европарламентом в Страсбурге, сообщает 12 сентября Kathimerini.

«1913-й был был ярким оптимистичным годом… я не утверждаю, что мы находимся на грани подобной катастрофы в Европе. Евросоюз является гарантом мира, давайте будем счастливы, что живем на мирном континенте, который наслаждается миром благодаря Евросоюзу», — сказал Юнкер.

Президент Еврокомиссии призвал проявлять больше уважения к Евросоюзу, «не пачкать его образ», защищать европейский образ жизни и принять «тот вид патриотизма, который не направлен против других». В продолжение своей речи г-н Юнкер подчеркнул, что необходимо преодолеть разобщенность между востоком и западом и сделать Союз более независимой в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Юнкера, Евросоюз должен стать мировым лидером, так как США под руководством президента Дональда Трампа сокращают свое участие в мировых делах.