В парламенте Испании усомнились в докторской диссертации Педро Санчеса

Мадрид, , 13:33 — REGNUM Лидер либеральной испанской партии «Граждане» Альберт Ривера потребовал от главы правительства Испании Педро Санчеса обнародовать тезисы его докторской работы, пишет газета El País 12 сентября.

«Есть разумные сомнения в вашей докторской диссертации, почему вы ее скрываете? Ради блага университета опубликуйте свою докторскую диссертацию и не накладывайте вето на закон, который обязывает публиковать работы», — обратился Ривера к Санчесу.

Педро Санчес имеет степень доктора экономических наук. Он защитил докторскую диссертацию «Инновации испанской экономической дипломатии: анализ государственного сектора (2000−2012)». Премьер-министр выступил в защиту подавшей в отставку с поста министра здравоохранения Кармен Монтон, уличенной в плагиате при написании магистерской работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Монтон объявила об уходе в отставку вечером 11 сентября. Средства массовой информации написали, что с этой отставкой правительство социалистов вступает в полосу кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Испании подала в отставку