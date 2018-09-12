Путин назвал подозреваемых по «делу Скрипалей» гражданскими лицами

Владивосток, , 13:21 — REGNUM Двое жителей Российской Федерации, которых власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, являются гражданскими лицами. Об этом заявил во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы (власти РФ) знаем, кто это такие, — сказал глава государства. — Мы их нашли».

По его словам, мужчины не являются агентами спецслужб — это гражданские лица, «ничего там особенного и криминального нет».

Президент РФ выразил надежду на то, что подозреваемые Лондоном граждане сами придут к журналистам и все о себе расскажут.

«Это будет лучше для всех», — отметил российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери попали в больницу с отравлением химическим веществом экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

5 сентября официальный Лондон обнародовал фото двух граждан России, подозреваемых по данному делу. По мнению британской стороны, мужчины якобы являются действующими «сотрудниками ГРУ». При этом до сих пор никаких доказательств Лондон так и не представил.

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