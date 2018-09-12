Еврокомиссия: Лондон не может надеяться на привилегированные отношения с ЕС

Брюссель, , 13:15 — REGNUM Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил 12 сентября, что после выхода из Евросоюза Великобритания будет близким соседом блока, но она не может рассчитывать на поддержание отношений на привилегированных условиях, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Юнкер выступил в Европейском парламенте, подчеркнув, что Брюссель не может позволить Лондону по-прежнему участвовать в общем рынке, не соблюдая его правила.

«Мы уважаем решение Великобритании уйти из союза, несмотря даже на то, что мы по-прежнему глубоко об этом сожалеем», — подчеркнул Юнкер, указав на то, что британскому правительству необходимо понять, что тот, кто «покинул союз, не может быть в том же привилегированном положении, как и государства-члены».

«После 29 марта 2019 года Соединенное Королевство не станет для нас обычной третьей страной. Соединенное Королевство будет всегда близким соседом и партнером в политической, экономической и оборонительной областях», — добавил он.

Напомним, британские СМИ сообщили о том, что недовольные планом нынешнего главы правительства королевства Терезы Мэй законодатели собрались ранее для обсуждения путей отстранения ее от власти.