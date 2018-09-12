Среда, 12 Сентября 2018 года
13:41:02 МСК

Европейский выбор не лишит идентичности, уверен премьер-министр Македонии

Политика

Зоран Заев призывает голосовать за «европейскую Македонию»

Скопье, 12 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  С призывом к согражданам проголосовать за переименование страны обратился премьер-министр Македонии Зоран Заев. На своей странице в соцсети Заев пишет, что граждане Македонии должны быть горды и спокойны: заключенное соглашение защищает их македонскую идентичность.

«Мы — македонцы, со своей территорией и македонским языком. С македонской историей, культурой», — говорит Заев, убеждая соотечественников, что 30 сентября, голосуя за «европейскую Македонию», они входят в Европу на равных со странами-членами ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Македонии официально стартовала кампания по референдуму о новом названии страны. Референдум состоится 30 сентября, и, согласно планам правительства, согласованным с Грецией и ЕС, республика должна быть переименована в «Северную Македонию». У переименования много противников среди македонцев, включая 64 политических партии и общественных объединения, а также президента Георге Иванова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переименование Македонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить