Премьер-министр Италии: Европа упустила шанс проявить свои «принципы»

Рим, , 13:08 — REGNUM Италия больше не будет «принимать всех мигрантов без разбора», заявил премьер-министр Джузеппе Конте в среду, 12 сентября, во время своего выступления в парламенте, передает информагентство Ansa.

Прежде этим «приемом без разбора» Италия невольно увеличивала трафик мигрантов в Средиземном море, а также в одиночку несла ответственность, которая должна лежать на всем Европейском союзе, отметил Конте.

История с кораблем Diciotti была «некрасивой страницей» в истории Европы, которая упустила возможность проявить на практике постоянно декларируемые принципы солидарности и ответственности, добавил премьер-министр.

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Как сообщалось ранее, в середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию. Позже 50 мигрантов совершили побег из центров, в которых их приняли.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в 6 раз. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.