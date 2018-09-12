Китай поддерживает стремление КНДР и США провести вторую встречу лидеров

Пекин, , 13:02 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал ситуацию в отношениях КНДР и США, подчеркнув, что Китай поддерживает консультации и диалог между этими странами, включая намерение Ким Чен Ына провести вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 11 сентября Синьхуа.

В Китае, по словам Гэн Шуана, приветствуют открытость американской стороны и ее готовность провести вторую встречу на высшем уровне с лидером КНДР. Смягчение обстановки и продвижение мирных переговоров на Корейском полуострове отвечает интересам двух стран и международного сообщества в целом, подчеркнули в МИД КНР.