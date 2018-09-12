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Китай поддерживает стремление КНДР и США провести вторую встречу лидеров

Политика

И выступает за мирное урегулирование на Корейском полуострове

Пекин, 12 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал ситуацию в отношениях КНДР и США, подчеркнув, что Китай поддерживает консультации и диалог между этими странами, включая намерение Ким Чен Ына провести вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 11 сентября Синьхуа.

В Китае, по словам Гэн Шуана, приветствуют открытость американской стороны и ее готовность провести вторую встречу на высшем уровне с лидером КНДР. Смягчение обстановки и продвижение мирных переговоров на Корейском полуострове отвечает интересам двух стран и международного сообщества в целом, подчеркнули в МИД КНР.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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