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Назначен новый глава управления Минюста Пермского края

Политика

Официальное представление нового начальника ведомства состоялось 12 сентября на заседании правительства региона

Пермь, 12 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  В Пермском крае новое назначение. Сменился глава управления Министерства юстиции. Руководящий пост заняла Ирина Дядичева, которую сегодня, 12 сентября, официально представили на заседании краевого правительства, — так сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в профессионализме и компетентности Ирины Дядичевой сомневаться не приходится, поскольку всю свою профессиональную деятельность она посвятила работе в краевом управлении Минюста. Прошла путь от специалиста до руководителя.

По данным информресурсов, предыдущий глава управления регионального министерства юстиции Юлия Андрианова продолжит работу в ведомстве. Она назначена руководителем отдела по работе с некоммерческими организациями.

Добавим, Ирина Дядичева родилась 26 августа 1980 года в Перми. В 2002 году окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 2002 года работала в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пермской области, Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу, Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу, управлении Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю

С 2008 по 2014 год трудится в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю. В марте 2014 года назначена на должность заместителя начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю. С 11 сентября 2018 — глава управления.

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