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Роскомнадзор проверит «возрастную маркировку» книг

Политика

В Госдуме не исключают, что проблема — в процедуре экспертизы

Москва, 12 сентября 2018, 12:57 — REGNUM  Депутат Госдумы Ярослав Нилов просит главу Роскомнадзора Александра Жарова проверить рекомендации возрастной маркировки книг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, соответствующее обращение парламентарий направил в связи с недавним инцидентом в Екатеринбурге с отказом книжных магазинов продать 17-летней школьнице книги, отмеченные штампом «18+».

Нилов предположил, что проблема может быть связана с некорректной маркировкой.

Во избежание повторения подобных эксцессов в будущем парламентарий предложил Жарову проверить обоснованность действий экспертов, рекомендующих «возрастную» маркировку информационной продукции.

Школьнице отказались продать книги Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Изучение этих авторов входит в школьную программу, однако книги были промаркированы как «18+».

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