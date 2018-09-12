Стало известно, где вероятнее всего подпишут мирный договор с Японией

Москва, , 13:05 — REGNUM Подписание мирного договора с Японией до конца 2018 года может состояться на территории России «поближе» к островному государству, заявил 12 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

«Где будет подписан договор? Это, на мой взгляд, не очень принципиально. Где-то, наверное, поближе к Японии», — цитирует РИА Новости депутата.

По его словам, то, что между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор — это нонсенс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM 12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года «без всяких предварительных условий».

Отметим, что по окончании Второй мировой войны мирный договор с СССР Япония не подписала, поставив условием передачу ей островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, этот договор не заключен до сих пор. Москва заявляет, что принадлежность южных Курил России пересмотру не подлежит.

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