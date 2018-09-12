Меркель: «Миграция — самый серьезный вызов для Евросоюза»

Берлин, , 13:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что общее решение проблемы миграционного вопроса имеет решающее значение для будущего Европейского союза, передает телеканал N-TV 12 сентября.

«В этом вопросе мы еще не нашли решения», — сказала канцлер, выступая в бундестаге. Задача сложнее, чем финансовый и европейский долговой кризисы, разразившиеся десять лет назад.

«Если Европа просто скажет — «мы закрываемся, и нас не волнует, что происходит у соседей», ничего не получится», — сказала она.

Канцлер также призвала к увеличению инвестиций в Африку: «Африка — большой, молодой континент с будущими рынками».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Еврокомиссия примет новые законы, ужесточающие миграционную политику. В частности, для предотвращения нелегальной миграции будет создана федеральная охрана границ и побережья численностью до 10 тыс. человек.

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