Оппозиция обвинила Пашиняна в начале эры политического террора

Ереван, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале эры политического террора. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил журналистами вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя выступление Никола Пашиняна на митинге в Ереване 11 сентября.

По словам Шармазанова, вчера все ждали четкой оценки премьер-министра относительно содержания записи разговора главы Службы национальной безопасности и руководителя Специальной следственной службы, чего не произошло, а это вызывает лишь обеспокоенность.

По его словам, вчера премьер-министр манипулировал фактами, не коснулся содержания разговора.

«Вы неоднократно говорили о том, что не вмешиваетесь в работу судебных, правоохранительных органов. А сейчас, согласно записи, получается, что судья вступает в связь с директором СНБ, который говорит ему, хочешь — не хочешь, но ты должен вынести решение об аресте», — сказал вице-спикер НС Армении.

По его мнению, запись доказала, что в стране осуществляется уголовное преследование по политическому заказу.

«Что означает, надо уложить людей на асфальт или кого уложили за эти два часа, двух жалких водителей «Нивы»? Своим вчерашним заявлением премьер-министр объявил о начале эры политического террора», — подчеркнул Эдуард Шармазанов.

В распространенной 11 сентября в интернете аудиозаписи телефонного разговора, подлинность которой подтвердил глава СНБ, в частности, говорится о том, что один из судей позвонил директору СНБ Армении и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в рамках дела «1 марта» в свержении конституционного строя.

Выступая на митинге 11 сентября, премьер-министр Армении приказал главе СНБ и начальнику полиции уложить на асфальт «специальные службы» олигархов и вооруженные банды. Пашиняна дал два часа, после потребовал доложить о проделанной работе.

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