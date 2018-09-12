Законопроект о госслужбе имеющих гражданство Украины внесен в Госдуму

Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование проблем, связанных с отказом от гражданства иностранного государства, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Гавриловым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Законодательство предлагается дополнить положением, регулирующим процедуру подачи гражданами уведомления о выходе из гражданства иностранного государства либо утрате статуса лица, постоянно проживающего на территории иностранного государства. Одновременно законопроект направлен на решение проблем граждан Российской Федерации, которые направили в посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них гражданства Украины и желают поступить на муниципальную службу и государственную службу Российской Федерации.

Учитывая, что граждане Российской Федерации, имеющие гражданство Украины, не могут быть приняты на государственную гражданскую службу и на службу в органы внутренних дел без внесения соответствующих изменений, предлагается дополнить законодательство положением, предусматривающим «признание на территории Российской Федерации граждан Украины, приобретших в соответствии с федеральным законом № 62-ФЗ гражданство Российской Федерации и получивших документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, гражданами, не имеющими гражданства Украины, при условии, что такие лица добровольно оформили письменный отказ от имеющегося у них гражданства Украины».