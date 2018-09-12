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Поклонница Бандеры подала жалобу в СБУ на министра образования Украины

Политика

Писательница Лариса Ницой требует отставки министра

Поклонница Бандеры подала жалобу в СБУ на министра образования Украины
Цитата из х/ф «Вий». Реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР
Ведьма

Киев, 12 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Украинская русофобская писательница Лариса Ницой заявила, что подаст жалобы в службу безопасности Украины (СБУ) и генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) с требованием уволить министра образования и науки Украины Лилию Гриневич, сообщает 12 сентября УНИАН.

Писателя-русофоба возмутило, что на уроках русского языка в 1−3 классах на Украине используются учебники на русском языке. По словам Ницой, она пережила «настоящий шок» и у нее «затряслись руки». Писательница также заявила, что депутаты Верховной рады должны снять Гриневич с должности.

Напомним, Лариса Ницой известна на Украине своими русофобскими взглядами. Так, писательница заявляла, что в одном детском лагере не должны находиться украиноязычные и русскоязычные дети.

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Политическая жизнь Украины
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