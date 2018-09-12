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Москва призвала ОЗХО не допускать провокаций в Идлибе

Политика

11 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в населённом пункте Джиср-эш-Шугур ведутся съемки постановки о якобы применении армией Сирии химического оружия против мирного населения

Москва, 12 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна не допустить провокации в сирийском Идлибе, где боевики планируют снять постановочные кадры. Об этом заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире телеканала Ruptly.

По его словам, представителям организации нужно сделать все возможное, чтобы планы злоумышленников не реализовались.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на жителей провинции Идлиб сообщили, что в населённом пункте Джиср-эш-Шугур ведутся съемки постановки о якобы применении армией Сирии химического оружия против мирного населения.

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Война в Сирии
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