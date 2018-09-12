Когда новая глава Якутска продаст внедорожники мэрии?

Якутск, , 12:32 — REGNUM Пользователи Instagram ожидают от Сарданы Авксентьевой, которую избрали главой Якутска, исполнения обещаний, которая она давала на своей странице в соцсети еще перед выборами.

В конце августа Авксентьева опубликовала пост, в котором сообщила, каким именно способом собирается экономить городской бюджет.

https://www.instagram.com/p/BmnIFEkHqC6/

После победы Авксентьевой на выборах пользователи вспомнили об этой записи и теперь ждут, когда слова новой главы Якутска воплотятся в жизнь. На её профиль подписываются даже жители других регионов, чтобы проверить, действительно ли Авксентьева продаст внедорожники мэрии. При этом в то, что чиновница исполнит своё обещание, верят не все.

«Глазам своим не верю. Мать родом с Якутска, рассказал ей об этом. Видели б вы ее глаза. Подписался, если все будет так, как вы сказали, сдержите свои слова и вас не «съедят» коллеги — поверю, что в этой стране можно что-то изменить» — пишет Игорь.

«Да, ну вы и наивные, она продаст за бесенок своим родственникам, друзьям и закажет новые 200-е крузаки. Вот не верю и все», — отвечает юзер nyrgun.

Напомним, Сардана Авксентьева, представляющая Партию возрождения России, одержала победу на выборах главы Якутска, набрав 39,98% голосов избирателей. За нее отдали голоса 32 911 горожан.

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