В Камне-на-Оби со второй попытки назначили врио главы

Камень, Алтайский край, , 12:23 — REGNUM Кризис власти, образовавшийся в Камне-на-Оби и Каменском районе Алтайского края после прихода на должность главы Фёдора Найдена, поручено разрешить его заместителю, Евгению Гордиенко. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, решение об этом принято сегодня, 12 сентября, в ходе внеочередной сессии районного Собрания депутатов.

Напомним, отстранение от должности Фёдора Найдена состоялось по решению суда на основании возбуждённого в отношении него уголовного дела по статье 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Но и задолго до того, как это случилось, поддерживающие его депутаты вместо того, чтобы решать проблемные вопросы с отопительным сезоном, неоднократно пускались в провокации и срывали сессии, где рассматривались ключевые для муниципалитета вопросы. Именно поэтому властям края вновь пришлось переводить Камень на «ручное управление» и отправлять в район спецкомиссию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос с назначением руководителя в проблемный муниципалитет должен был решиться 5 сентября, однако часть депутатов сессию саботировала, лишив коллег кворума.

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