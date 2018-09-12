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Яровая: Появление нацпрограммы по развитию Дальнего Востока вдохновляет

Политика

И потребует решений Госдумы и правительства РФ

Москва, 12 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Появление национальной программы по развитию Дальнего Востока потребует целый ряд конкретных институциональных решений от Государственной думы и от правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Мы готовы к этой работе», — заверила Яровая.

Создание национальной программы по развитию Дальнего Востока — без преувеличения, исторически значимое решение, отметила парламентарий.

«Оно вдохновляет и дает новые перспективы развития всем поколениям дальневосточников», — подчеркнула депутат.

Национальная программа развития Дальнего Востока должна объединить, интегрировать мероприятия российских национальных проектов и госпрограмм, а также долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных стратегий всех дальневосточных регионов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», которое состоялось сегодня, 12 сентября, в рамках IV Восточного экономического форума.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацпрограмма Дальнего Востока должна содержать измеримые показатели: Путин

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