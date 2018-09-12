Порошенко: приход IKEA на Украину – «признак доверия» глобальных инвесторов

Киев, , 12:17 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко назвал 12 сентября признаком доверия «глобальных инвесторов» открытие шведской компанией IKEA своего первого магазина в этой стране, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее исполнительный директор компании по юго-восточной Европе Стефан Вановербеке отметил, что для данного шага наступило время.

«Настало правильное время для прихода компании сюда [на Украину]», — подчеркнул он, ссылаясь на хорошие бизнес-климат и возможности.

Сам Вановербеке, который встретился с Порошенко ранее, не уточнил, какого размера инвестиций в Украину собирается осуществить компания или сколько магазинов она откроит.

Глава Украины, в свою очередь, назвал планы прихода шведско-голландской компании прийти на рынок страны «инвестиционным бумом».

«Я думаю, что происходящий на данный момент инвестиционный бум является ярким признаком уверенности в Украине со стороны глобальных инвесторов», — подчеркнул он.

Напомним, ранее на украинский рынок пришла авиакомпания Ryanair, специализирующаяся на дешевых авиаперевозках.