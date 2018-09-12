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Глава МИД Германии: мы примем решение об участии в войне в Сирии автономно

Политика

Пока Вашингтон не просит Берлин об этом

Берлин, 12 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Германия не должна принимать решения о вмешательстве бундесвера в войну в Сирии под давлением, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, передает немецкий телеканал N-TV 12 сентября.

Мы принимаем автономное решение, основанное на наших конституционных положениях и, конечно, на международном праве, сказал Маас. По его словам, США до сих пор не выступали с конкретной просьбой об участии Германии в ответном ударе по Сирии после возможной атаки правительственных войск с использованием химического оружия.

«Если будет использован ядовитый газ и другие страны примут решение ответить ударом, должен поступить конкретный запрос. До сих пор наша задача заключается в предотвращении гуманитарной катастрофы путем политических переговоров — вот над чем мы работаем», — сказал министр.

Напомним, в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удар по территории Сирии, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Германия в той атаке не принимала участия, западная коалиция не обращалась к ней за помощью.

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Политическая жизнь Германии
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