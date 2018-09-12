Глава МИД Германии: мы примем решение об участии в войне в Сирии автономно

Берлин, , 12:17 — REGNUM Германия не должна принимать решения о вмешательстве бундесвера в войну в Сирии под давлением, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, передает немецкий телеканал N-TV 12 сентября.

Мы принимаем автономное решение, основанное на наших конституционных положениях и, конечно, на международном праве, сказал Маас. По его словам, США до сих пор не выступали с конкретной просьбой об участии Германии в ответном ударе по Сирии после возможной атаки правительственных войск с использованием химического оружия.

«Если будет использован ядовитый газ и другие страны примут решение ответить ударом, должен поступить конкретный запрос. До сих пор наша задача заключается в предотвращении гуманитарной катастрофы путем политических переговоров — вот над чем мы работаем», — сказал министр.

Напомним, в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удар по территории Сирии, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Германия в той атаке не принимала участия, западная коалиция не обращалась к ней за помощью.