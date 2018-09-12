Юнкер: США теряют свое влияние, ЕС должен занять их место

Брюссель, , 12:14 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз должен стать мировым лидером, так как США под руководством президента Дональда Трампа сокращают свое участие в мировых делах, сообщает 12 сентября Reuters.

Юнкер подчеркнул, что содружество имеет достаточно влияния, чтобы навязывать свою позицию мировому сообществу. Однако для этого необходимо внутреннее единство, которое в последнее время подорвано.

Напомним, несмотря на оптимизм в словах Юнкера, Евросоюз переживает серьезные внутренние противоречия. Среди них выход Великобритании из содружества, внутренний раскол по вопросам миграции, а также вечное соперничество между Францией и Германией.

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