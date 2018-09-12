Путин предложил разрубить «гордиев узел» российско-японских отношений

Москва, , 12:08 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без всяких предварительных условий станет прорывом в обеспечении безопасности планеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Предложение, прозвучавшее на пленарном заседании Восточного экономического форума, не только открывает новые горизонты в отношениях между нашими странами, его реализация станет прорывом в обеспечении безопасности планеты в целом», — сказал сенатор.

Вот уже более 70 лет Россия пытается распутать «гордиев узел» российско-японских отношений, но без особого успеха, отметил парламентарий.

«Может, его следует разрубить, что по сути и предложил сделать Владимир Путин», — сказал Клинцевич.

Россия предлагает Японии заключить мирный договор без всяких предварительных условий уже до конца этого года, и после его принятия на основании этого документа решать вопросы отношений между странами.

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