В Белгородской области подвели итоги довыборов в облдуму

Белгород, , 12:07 — REGNUM Дополнительные выборы депутатов Белгородской областной думы шестого созыва признаны состоявшимися, их результаты — действительными. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома по итогам заседания 11 сентября.

Дополнительные выборы депутатов облдумы шестого созыва проходили в единый день голосования по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12, Губкинскому одномандатному избирательному округу №14 и Красногвардейскому одномандатному избирательному округу №16.

В Грайворонском избирательном округе №12 победу одержала Валентина Горбач, набравшая 75,18% голосов. По Губкинскому избирательному округу избранным признали Александра Шумейко с 60,48% голосов. Депутатом от Красногвардейского одномандатного избирательного округа стала Елена Романенко, за которую проголосовали 78,51%. Все избранные кандидаты представляли на выборах «Единую Россию».

Ранее, 2 сентября, на довыборах в облдуму по сельскому одномандантному избирательному округу №9 с результатом 54,41% победила экс-заместитель губернатора Белгородской области — начальник регионального департамента образования, секретарь регионального отделения «ЕР» Наталья Полуянова.