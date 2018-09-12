В Ингушетии создано новое министерство

Магас, , 12:03 — REGNUM В правительстве Ингушетии появилось новое ведомство — министерство природных ресурсов и экологии. Оно создано путем слияния трех структур — комитета по экологии и природным ресурсам, комитета по лесному хозяйству и управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Создание одного ведомства вместо трех станет мерой по оптимизации органов исполнительной власти региона. Главой министерства назначен бывший председатель комитета и по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев. Уже сегодня, 12 сентября, министр будет представлен коллективу нового ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ингушетии был избран новый глава республики. Им в третий раз стал Юнус-Бек Евкуров. Сразу после вступления в должность он отправил правительство республики в отставку. В настоящее время идет формирование его нового состава. Уже получили назначения ряд вице-премьеров и руководителей министерств.

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