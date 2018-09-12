Опыт загородных избирательных участков хотят распространить на всю Россию

Москва, , 12:03 — REGNUM Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы планирует провести круглый стол о возможности изменения федерального законодательства для дальнейшей организации экстерриториальных участков на базе крупных городов там, где есть такая необходимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба. Обсуждение планируется провести совместно с Общественной палатой столицы, Московской городской избирательной комиссией, а также членами ЦИК РФ.

«Общественному наблюдению удалось создать систему, при которой в режиме реального времени можно посмотреть и услышать происходящее на участке, а в случае необходимости перемотать на нужное время запись и просмотреть нужный эпизод. Абсолютная чистота выборного процесса гарантируется не только видеонаблюдением, но и волонтёрами Общественной палаты Москвы, которые находятся на каждом избирательном участке», — отметил политолог, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Одной из новаций в работе Общественного штаба в 2018 году стал параллельный подсчёт голосов, который основывался на копиях итоговых протоколов избирательных комиссий. Наблюдатели на участках фотографировали протоколы и присылали их в штаб. Кроме того, впервые удалось закрыть 100% избирательных участков как в Москве, так и за её пределами с помощью общественных наблюдателей.

«К 8.00 9 сентября на столичные участки вышли 97,5% наблюдателей Общественной палаты, а к 14.00 — все 100%. Это рекорд: впервые все УИКи были «закрыты» одной организацией», — сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы («Единая Россия») Алексей Шапошников.

Работу общественных наблюдателей на выборах мэра Москвы оценили и иностранные делегации. Так, посол Австралии в РФ Петер Теш заявил, что труд волонтёров вызывает уважение, а прошедшие выборы можно назвать честными и прозрачными.

Всего в Единый день голосования 9 сентября в Общественный штаб поступила информация о 26 технических проблемах с видеокамерами, каждая из них была оперативно устранена. Также в штаб поступило 13 сообщений о нештатных ситуациях и 22 сообщения от Корпуса наблюдателей, которые находились на избирательных участках. Все сообщения были подробно рассмотрены Группой разбора, и нарушения не подтвердились.

Напомним, Общественный штаб был создан в столице уже в шестой раз. С 2013 года в структуру организации входят видеоцентр, группа разбора, мобильные группы и пресс-центр, а с 2018 года к ней добавился Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы и call-центр.

Как сообщало ИА REGNUM, представители партии КПРФ признали эффективность «московского стандарта выборов» и поддержали предложение масштабировать его на всю Россию.

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