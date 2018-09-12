Путин о гарантиях безопасности для КНДР: «Международные»

Владивосток, , 11:53 — REGNUM Международными могут быть гарантии безопасности для Северной Кореи в ответ на шаги по денуклеаризации. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Международные (гарантии для КНДР)», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, власти России будут рады, если Пхеньян удовлетворят исключительно гарантии Вашингтона, однако «это вряд ли произойдет».

Путин выразил мнение, что международные гарантии безопасности для КНДР в «данном случае будут уместными».

Ранее президент РФ на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может приехать в Россию в любое удобное для него время.

Читайте также: «В любое удобное время»: Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию