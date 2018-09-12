Индонезия и Шри-Ланка обсудили совместный экспорт одежды в Европу

Ханой, , 11:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе встретились в Ханое, Вьетнам, 12 сентября, чтобы обсудить совместные усилия по экспорту одежды в Европейский союз, сообщает Antaranews.

«Усилия по совместному экспорту готовой одежды, откроют доступ к европейскому рынку», — отметил Джоко Видодо.

Глава Индонезии предложил премьер-министру Шри-Ланки начать подготовку к созданию соглашения о свободной торговле между странами.

Во время встречи Джоко Видодо выразил поддержку Индонезии развитию Шри-Ланки.

«Индонезия предлагает многостороннее сотрудничество, в том числе в области развития транспорта и инфраструктуры», — подчеркнул президент.

Напомним, во время встречи в Коломбо, в январе 2018 года было достигнуто соглашение между Индонезией и Шри-Ланкой о расширении торгового сотрудничества, одним из приоритетов был экспорт готовой одежды в Европейский союз.