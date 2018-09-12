«В любое удобное время»: Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Владивосток, , 11:32 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын может приехать в Россию в любое удобное для него время, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы приглашаем его (Ким Чен Ына), — сказал Путин. — Так что в любое удобное для него время он может приехать».

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с северокорейским лидером заявила, что Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию.

По ее словам, глава КНДР подчеркнул важную роль РФ в «политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова».

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