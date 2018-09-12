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Канцлер ФРГ: Германия не может закрывать глаза на химатаки в Сирии

Политика

Ранее правительство страны заявило о проведении переговоров с союзниками о возможной отправке войск в Сирию

Берлин, 12 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 12 сентября, что Берлин не может игнорировать применение химического оружия в Сирии, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Меркель выступила после того, как правительство ФРГ указало на проведение переговоров с союзниками о возможной отправке войск в Сирию. Меркель отметила, что Берлин не может лишь на словах выступать против химических атак.

«Германия не может занимать позицию и просто закрывать глаза на все, что бы ни происходило в мире», — подчеркнула она.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве России заявили о том, что террористы, удерживающие сирийскую провинцию Идлиб, занимаются при активном участии британских спецслужб подготовкой провокации с использованием химоружия.

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Война в Сирии
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