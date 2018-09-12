«Дело Скрипалей»: Путин призвал подозреваемых выступить в СМИ

Владивосток, , 11:30 — REGNUM Двум гражданам Российской Федерации, которых власти Великобритании подозревают в причастности к «делу Скрипалей», нужно самим рассказать о себе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Пускай они (подозреваемые по «делу Скрипалей») придут куда-нибудь, вот к вам в СМИ, — сказал Путин. — Надеюсь, что они сами … о себе расскажут».

Глава государства также добавил, что личности мужчин уже известны российским властям. По его словам, ничего криминального в них нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фотографии двух мужчин, которые подозреваются в причастности к «делу Скрипалей», были обнародованы 5 сентября. Власти Британии, не предоставив доказательств, заявили, что эти люди якобы являются «офицерами ГРУ».

Читайте также: Подозреваемые по «делу Скрипалей» найдены — Путин