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Фатализм оппозиции Алтайского края сыграл на руку «Единой России»

Политика

При более активной работе оппозиции и наличии кандидата от КПРФ вероятность выхода во второй тур выборов губернатора Алтайского края в традиционно протестном регионе была высокой

Фатализм оппозиции Алтайского края сыграл на руку «Единой России»
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Барнаул, 13 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  Слабое понимание протестных настроений граждан стало причиной провала оппозиции в Алтайском крае. Об этом характерном примере неумения воспользоваться политическими преимуществами рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Протестная повестка в Алтайском крае позволяла местной КПРФ лидировать в выступлениях против действовавшего губернатора и продолжить критику власти после прихода врио Виктория Томенко в мае 2018 года. Но перед самыми выборами, вероятно, в результате внутрипартийного кризиса КПРФ, эта партия фигурально махнула рукой на чаяния своего избирателя.

Казалось бы, на освободившееся место должны были ринуться оппозиционеры из ЛДПР и «Справедливой России», но и этого не произошло. А ведь результаты прошедших выборов очевидно показывают, что дожать оставалось совсем чуть-чуть. Теперь же представители оппозиционных партий разводят руками, говоря о своих недоработках.

Читайте подробности: «Недоработали»: исход выборов алтайского губернатора

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Выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
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