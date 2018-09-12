Абэ предложил обсудить идею строительства моста Сахалин — Япония

Владивосток, , 11:21 — REGNUM Экспертам необходимо тщательно изучить возможности экономической рентабельности проекта моста между Сахалином и Японией, заявил 12 сентября японский премьер-министр Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, соединение железнодорожным переходом материковой части России и Сахалина может впоследствии дойти и до Японии.

«Для этого необходимо, прежде всего, изучить тщательно на экспертном уровне технические возможности и экономическую рентабельность проекта», — заявил Абэ.

Напомним, во Владивостоке 11−13 сентября проходит четвёртый Восточный экономический форум, на котором присутствуют представители и главы государств из 60 стран.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы. Эта идея была озвучена в ответ на предложение японского лидера менять подходы к налаживанию отношений между странами.

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