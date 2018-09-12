В Сан-Франциско стартовал саммит по проблемам климата

Сан-Франциско, США, , 11:10 — REGNUM Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам климата, в которой примут участие мэры, губернаторы, должностные лица со всего мира, стартовала 12 сентября в Сан-Франциско, сообщает Europe1.

Саммит созван для того, чтобы привлечь внимание мировых лидеров к проблемам климата, борьбе с парниковыми газами, а также выходу главы США Дональда Трампа из сделки по климату.

Париж, Бонн, Пекин, Кейптаун, Мехико, Токио, индийские города и несколько других регионов будут представлены в течение трех дней саммита.

В международной встрече также примут участие главы транснациональных корпораций, чтобы объявить о новых «зеленых» обязательствах: переключиться на чистое электричество, развивать отрасль электромобилей, поощрять рециркуляцию производства и ограничить обезлесение.

Основная цель Парижского соглашения 2015 года заключается в сокращении выбросов парниковых газов.

«Парижское соглашение под угрозой. Мир продолжает выбрасывать в атмосферу слишком много парниковых газов. Земля нагревается на 1 °C, и в этом случае рост достигнет + 3,2°C в конце века», — подчеркнула Руаяль Сеголен, представитель Франции и бывший министр экологии.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты и Европейский союз, безусловно, сокращают свои выбросы, хоть и недостаточно быстро. Больше всего загрязняет атмосферу Китай, впрочем, как и вся Азия, которая по-прежнему в значительной степени зависит от угля, нефти и природного газа.

Ожидается, что азиатские страны увеличат свои обязательства к 2020 году, что является важной вехой, предусмотренной Парижским соглашением.

«Если мы не изменим направление к 2020 году, мы рискуем катастрофическими последствиями», — заявил 10 сентября генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Напомним, Парижское соглашение 2015 года — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере.