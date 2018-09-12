Военные силы России и Китая: партнеры, но пока не союзники

Москва, , 10:54 — REGNUM Реальных предпосылок для создания военного союза между Россией и Китаем в настоящий момент нет, хотя страны имеют глубокие партнерские отношения, в том числе в военно-промышленной сфере, отметил в среду, 12 сентября, обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя слова главы Пентагона о возможности создания военного союза между Россией и Китаем.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не считает вероятным создание военного союза между Россией и Китаем. По мнению главы Пентагона, Россия и Китай действуют в своих интересах, но, несмотря на проведение совместных учений, в долгосрочной перспективе их «мало что объединяет».

В словах министра обороны США достаточно много правды. На данном этапе Китай и Россия имеют очень глубокие партнёрские отношения, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но при этом каких-либо документов о союзнических отношениях подписано не было.

Что касается перспектив российско-китайских отношений, то здесь многое зависит и от внешних факторов. Чем больше Запад будет пытаться «изолировать» эти страны, тем ближе будут интересы Москвы и Пекина. Тем не менее реальных предпосылок созданию именно военного союза пока нет.