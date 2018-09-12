Испания встревожена созданием европейской федеральной охраны границ

Мадрид, , 10:58 — REGNUM Инициатива Европейской комиссии по созданию федеральной охраны границ и побережья, предполагающая частичное лишение суверенитета расположенных на границах Евросоюза стран, вызвала сомнения у властей Испании, пишет газета El País.

«Музыка звучит хорошо, но мы должны знать детали», — сказал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель во время визита в Европейский парламент 11 сентября.

Брюссель уверяет, что войска в странах будут развернуты только тогда, когда будет очевидно, что сами они не в состоянии справиться с нелегальным миграционным потоком.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Европейская комиссия примет реформу, ужесточающую миграционную политику. Численность федеральной охраны составит до 10 тыс. человек.

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